ضبط 6 أشخاص متهمين بغسل 100 مليون جنيه في مطروح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة في مطروح.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات والدراجات النارية) فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.