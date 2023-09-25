النصر يكتسح أحد بخماسية ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

أكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق أحد بنتيجة بخمس أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأثنين على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وتقدم النجم السنغالي ساديو ماني بأول أهداف العالمي من ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم تعادل أحد عن طريق كونراد ميشالاك في الدقيقة 49 من الشوط الأول للقاء.

في الشوط الثاني أضاف سيكو فوفانا هدف التقدم الثاني للنصر ، ثم نجح أندرسون تاليسكا من أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية المباراة ضعاف كلا من أيمن يحيي وسامي النجعي النتيجة بتسجيل الهدف الرابع والخامس في الدقيقتين 81 ، 86 لينتهي اللقاء بفوز النصر بخماسية مقابل هدف.

وبهذا الفوز تأهل الفريق الكروي بنادي النصر رسميًا إلى ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل النصر أمام أحد بكاس خادم الحرمين

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس، لابورت، عبد الإله العمري، نواف بوشل

خط الوسط: عبد الله الخبيري، فوفانا، أوتافيو، عبد الرحمن غريب، تاليسكا

خط الهجوم: ساديو ماني.