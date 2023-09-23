حصاد الجولة بالدوري السعودي.. الاتحاد يستعيد الصدارة ورونالدو يواصل تألقه

انتهت منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي شهدت الكثير من الأحداث المثيرة من بينها استعادة نادي الاتحاد صدارة الترتيب وتحقيق نادي النصر الانتصار الخامس على التوالي بقيادة رونالدو المتألق.

الاتحاد يستعيد صدارة دوري روشن

فاز الاتحاد على الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد واستعاد المركز الأول في الترتيب بعدما خسره لصالح الهلال، ليمتلك العميد 18 نقطة ومعه أقوى خط دفاع رغم الإصابات التي يعاني منها خط الدفاع.

أصبح نادي الهلال في المركز الثاني بـ 17 نقطة، ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 21 هدفا.

النصر يحقق الانتصار الخامس على التوالي بقيادة رونالدو

تألق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وقدم مستوى قوي للغاية في المواجهات الأخيرة بدوري روشن جعله هداف الدوي حتى الآن بـ 9 أهداف، وعلى صدارة الاكثر صناعة بـ 4 أهداف بالتساوي مع عبدالرحمن غريب وهندرسون.

ونجح نادي النصر في تحقيق الانتصار الخامس على التوالي بعد التعثر بالهزيمة في أول جولتين من الموسم الحالي، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ومعه أقوى خط هجوم في الدوري بـ 22 هدف.

الأخدود أضعف هجوم والرياض أضعف دفاع

بعد مرور 7 جولات من دوري روشن ما زال يمتلك نادي الأخدود أضعف خط هجوم في المسابقة، حيث لم ينجح لاعبيه سوى في تسجيل 3 أهداف، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل وخمسة هزائم.

ويمتلك نادي الرياض أضعف خط دفاع في المسابقة حتى الآن بـ 19 هدفًا دخل شباكه، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات وتعادل في لقاء وفاز في الآخر.

الأهلي يعاني دفاعيًا

خسر النادي الأهلي من نظيره النصر برباعة مقابل ثلاثة أهداف، ليظهر من خلال المواجهة معاناة الراقي دفاعيًا بشكل لافت للنظر، وعدم استقرار مستوى ادوارد ميندي الذي يواجه طوفان من الانتقادات عقب اللقاء، وبعد دخول شباكه 13 هدفا حتى الآن بعد 7 جولات فقط، وخسارة الفريق المركز الخامس لصالح العالمي.

الشباب يحقق الانتصار الثاني على التوالي

نجح نادي الشباب في استعادة توازنه قليلًا بتحقيق الانتصار على نظيره الحزم 4-1، ليكون الفوز الثاني على التوالي عقب هزيمة الفيحاء بهدف في الجولة الماضية.

فريقين لم يحققا الانتصار حتى الآن

نادي ضمك الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، والتي جمعها من التعادل في 4 مواجهات وخسر في 3 لقاءات، والفريق الثاني هو الحزم الذي يحتل المركز الأخير بـ 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وتلقى خلالها 4 هزائم.