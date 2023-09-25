الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نيران مشبوهة تلتهم أكبر مساجد السويد.. فيديو

أتت النيران على المسجد
أتت النيران على المسجد

 دمّر حريق ضخم أكبر مساجد مدينة إسكلستونا السويدية، بعد أقل من ثلاث ساعات على اندلاعه. 

 وفشلت فرق الإطفاء في إنقاذ المبنى الأساسي، فيما ما تزال محاولاتها جارية للسيطرة على الحريق ومنعه من تدمير مبنيين ملحقين بالمسجد. 

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 وبينما أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق بالحرق المتعمّد، أكدت متحدثة باسمها أنه ما يزال من المبكر الحديث عن أسباب اندلاع الحريق بانتظار نتائج التحقيق. 

 فيما قال أندش سيسلر، القائد المناوب لخدمة الإنقاذ في المدينة، إن دخانًا كثيفًا ما يزال يتصاعد من الموقع. 

 وخصصت خدمة الإطفاء نحو خمسة عشرة مركبة، وطائرات من دون طيار لمساعدة العناصر في أعمال الإطفاء. 

 وقال مسؤول الاتصال في المسجد أنس دينيش، قال لراديو P4، إن الحريق اندلع “جراء هجوم على المصلّين”، كما نقلت وكالة TT. 

 وتحدّث عن تهديدات سابقة تلقّاها المسجد والأسرة التي تعيش بجوار المسجد، وعن تعرض أفرادها لاعتداءات خلال العام الماضي، ما أدى إلى تقديم عدة بلاغات للشرطة. 

 وكانت ملكية المسجد تعود في السابق لأحد الاتحادات، ولكن خلافات مالية واتهامات بالاختلاس، أدّت في نهاية الأمر إلى بيع المسجد لمالك جديد.

 وقام المالك الجديد بتأجير مبنى المسجد بعقد دائم للقائمين عليه، لكن خلافاً بين المالك والمستأجر أدى إلى فسخ عقد الإيجار الدائم الذي كان بينهما. 

 وانتقل الخلاف بينهما بعدها إلى المحاكم، وتحدث المصدر عن فترة جيدة من الاستقرار شهدها المسجد خلال تولي الإدارة الجديدة، رغم إشارته إلى استمرار المشاحنات والمشادات بين مالك الأرض والقائم السابق على المسجد.

 

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