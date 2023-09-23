السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأمطار تحدث حفرة هائلة على طريق سريع في السويد (شاهد)

الأمطار تحدث حفرة
الأمطار تحدث حفرة هائلة على طريق سريع في السويد

تسببت الأمطار الغزيرة في دولة السويد في حدوث حفرة هائلة على طريق سريع أسفر عنها سقوط جرحى.

 

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القليوبية تناقش وضع آليات خطة للتدخلات الطارئة ومواجهة الأمطار والسيول

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قبل إنطلاق الخريف.. خريطة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، الحفرة العميقة الموجودة بأحد الطرق السريعة في السويد والتي سببتها الأمطار الغزيرة.

 

 

شهدت السويد مناطق من جنوب البلاد أجواء خريف معتدل، بلغت فيه درجات الحرارة 20 درجة مائوية، في حين شهدت كيرونا شمال البلاد تساقطات مهمة للثلوج، ارتفع سمكها في بعض المناطق نحو 40 سنتيمترا.

 

وفرضت حالة الطقس إلغاء النقل المدرسي، فيما انعدمت الحركة المرورية.

 

https://www.youtube.com/shorts/irzJR4S9I3s?feature=share

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