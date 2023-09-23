الأمطار تحدث حفرة هائلة على طريق سريع في السويد (شاهد)

تسببت الأمطار الغزيرة في دولة السويد في حدوث حفرة هائلة على طريق سريع أسفر عنها سقوط جرحى.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، الحفرة العميقة الموجودة بأحد الطرق السريعة في السويد والتي سببتها الأمطار الغزيرة.

شهدت السويد مناطق من جنوب البلاد أجواء خريف معتدل، بلغت فيه درجات الحرارة 20 درجة مائوية، في حين شهدت كيرونا شمال البلاد تساقطات مهمة للثلوج، ارتفع سمكها في بعض المناطق نحو 40 سنتيمترا.

وفرضت حالة الطقس إلغاء النقل المدرسي، فيما انعدمت الحركة المرورية.

https://www.youtube.com/shorts/irzJR4S9I3s?feature=share