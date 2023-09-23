تجديد شهادة "الأيزو 17025" لمعمل تحاليل المياه بمحطة العباسة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم، مؤكداً على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان استدامة واستمرارية تقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى تجديد شهادة "الأيزو 17025" لمعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه العباسة المرشحه بمركز أبو حماد، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك) على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الإيجاك الدولية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة المرشحة بأبو حماد ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه سنجها بكفر صقر والحاصلين على تجديد شهادة " الأيزو 17025 " بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك).

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شهد بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والمُقامة على مساحة 1436 مترا، وذلك تمهيداً لافتتاحها رسمياً لتعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 / اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لتسهم وبشكل كبير في توفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وقدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرحاً تفصيلياً عن مكونات المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا لتوفير مياه شرب نظيفة لأهالي قري "العدوة - كفر حمودة – كفر عجية – الشبراوين".

وتفقد محافظ الشرقية مكونات المحطة والتي تعمل بنظام الترشيح الفائق مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع مياه شرب متكامل لخدمة قرى مركز ههيا.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز "الزقازيق – ههيا - الحسينية – فاقوس" بتكلفة إجمالية 2 مليار و600 ألف جنية، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.