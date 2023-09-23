شهادة أهالي شمال سيناء عن الرئيس السيسي (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جولته في مدن شمال سيناء، قائلًا: “الناس في شوارع شمال سيناء لا يتحدثون عن أسعار، علمًا بأنه لو اشتكوا وقالوا الأسعار كذا كذا يبقى عندهم الحق لأن الناس دي عانت كتير منذ 2011”.

أهالي سيناء:



تابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان من ضمن الناس اللي بينزل من منزله وعارف أنه مش راجع تاني، خلال حكم الجماعة الظلمة وإحساسه أنه لا يعود لمنزله مجددًا ويسلم على أولاده ولا يشعرهم بشيء وكانوا يتظاهرون أسفل بيته.



استطرد: “الناس في شمال سيناء لسان حالهم يقول: الحمد لله إننا عارفين ننزل الشارع بأولادنا وقالوا شكرًا سيادة الرئيس والناس دي لا تجامل لأنه كان عندهم شعور بعدم الأمن وتركوا منازلهم”.



أوضح أن الأمن الذي نعيشه بفضل جيش وشرطة وقائد خد قرار وكان عارف إننا هندفع الثمن غالي ولكن مكانش ينفع نسيب عشان مصر العظيمة.