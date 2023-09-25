رابط تحميل الكتب الإلكترونية مجانًا.. لجميع الصفوف التعليمية

رابط تحميل الكتب الإلكترونية مجانًا.. يرغب الكثير من أولياء الأمور مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد2023، في معرفة كافة التفاصيل لتحميل المواد التعليمية والتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

حيث يمكن تحميل المواد التعليمية والتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإلكتروني، واتباع الخطوات المطلوبة للتحميل بنجاح، ويكون ذلك لطللاب جميع المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة.

خطوات تحميل ملفات المواد التعليمية

في البداية الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم من هنا https://moe.gov.eg/

يجب على أولياء الأمور أو الطلاب اختيار المنصات التعليمية.

يجب اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

تحديد المرحلة التي يدرس بها الطالب.

يظهر أمامك قائمة بكافة المواد الدراسية.

يمكنك تصفح المادة بالنقر على أيقونة استعراض.

أخيرًا للتحميل يجب النقر على كلمة تحميل.

قيمة المصروفات الدراسية لعام 2023 /2024

مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية تبلغ قيمة الرسوم 312.60 جنيه.

طلاب المرحلة الإعدادية 212.60 جنيه.

الطلاب في الصف الأول الثانوي 527.60 جنيه.

طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي 512.90 جنيه.

طلاب الصف الأول الثانوي الفني 227.60 جنيه.

طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي الفني 212.60 جنيه.