وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

يواصل المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، بمتابعة تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية، وذلك في إطار استعداد الإدارة التعليمية لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2023،

تهدف إدارة باريس التعليمية إلى توفير تعليم ذو جودة عالية وتنمية شاملة للطلاب في الوادي الجديد. وتعمل على تطوير استراتيجيات تعليمية مبتكرة وتبني أساليب تدريس حديثة تلبي تطلعات الطلاب وهذه التحضيرات تستعد مدارس إدارة باريس التعليمية بكامل جهوزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

ويسعى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى توفير بيئة تعليمية مشجعة للتعلم وتطوير القدرات الفردية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التعليمية الحديثة ومتابعة جودة التعليم والتربية للطلاب والتنمية الثقافية لهم. فهي تسعى لتوفير برامج تعليمية شاملة تشمل النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وبهدف تنمية شخصية الطلاب وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالاتتوفير بيئة تعليمية مثالية لاستقبال الطلاب وضمان توفير كافة الامتيازات التعليمية والتربوية لهم.

وحث وكيل التعليم بالوادي الجديد الأهالي لمشاركتهم في عملية التعليم والتربية للطلاب، من خلال تنظيم اجتماعات معهم وتوفير مساحات للحوار وتبادل الآراء والاستفسارات. وتعمل أيضًا على تعزيز روح التعاون بين أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بهدف تحقيق النجاح الأكاديمي للطلاب.

تشمل استعدادات المدارس بادارة باريس التعليمية تجهيز البنية التحتية لاستقبال الطلاب، حيث يتم التركيز على إصلاح وصيانة الفصول الدراسية والمناطق العامة للمدرسة. تُقدم الإدارة أيضًا الاهتمام بتحديث التجهيزات الفنية والتقنية المتاحة في المدرسة، مما يساعد في تعزيز تجربة التعلم للطلاب وتأهيل المباني وتجهيز الفصول الدراسية بأحدث التقنيات التعليمية، بما في ذلك استخدام الوسائط المتعددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يتم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، بهدف تطوير مهاراتهم التدريسية وتحسين أدائهم في الفصول الدراسية..

حيث تسعى مدارس إدارة باريس لتقديم منظومة تعليمية شاملة ومتطورة تُلبي احتياجات الطلاب وتساهم في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية. يُعتبر العام الدراسي الجديد فرصة مهمة للمدارس لتنفيذ خططها التطويرية وتحسين جودة التعليم المقدم.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز جودة التعليم من خلال تدريب المعلمين وتوفير الموارد التعليمية اللازمة. تُنظم الإدارة ورش عمل وبرامج تدريبية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتبادل الخبرات والمعرفة بينهم.

باستمرار دعم واهتمام المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، يتوقع أن تتم استعدادات وإعداد المدارس التعليمية لاستقبال طلابها مع العام الدراسي الجديد 2024/2023 بكفاءة وتميز. إن التزامه بتطوير قطاع التعليم يعكس رؤيته وإرادته في تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب في المنطقة.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية