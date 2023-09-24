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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان في كلاسيكو مارسيليا بالدوري الفرنسي

مبابي
مبابي

أعلن لويس انريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان التشكيل الرسمي والذي سيبدأ به مباراته أمام مارسيليا والتي ستجمعهما على ملعب بارك دي برانس في قمة الجولة الخامسة من الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدوري الفرنسي  .

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تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي في قمة مارسيليا 

في مركز حراسة المرمى : دوناروما .

في خط الدفاع : أشرف حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، هيرنانديز.

في خط الوسط : إيمري، اوجارتي، باركولا.

في خط الهجوم : ديمبيلي، مواني، مبابي.

ويذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط ، فيما يأتي مارسيليا في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

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