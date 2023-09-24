20 لاعبًا في قائمة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان القائمة الخاصة بلاعبيه ، لخوض لقاء كلاسيكو فرنسا ضد أولمبيك مارسيليا مساء اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.



ويخوض فريق باريس سان جيرمان مواجهة اليوم محتلاً المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما يأتي مارسيليا رابعًا برصيد 9 نقاط ، عقب خوض الثنائي 5 مواجهات حتى الآن بالدوري الفرنسي

وضمت القائمة 20 لاعبًا على النحو التالي ..

حراسة المرمى: كيلور نافاس، دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، سكرينيار، ماركينيوس، لوكاس هرنانديز، موكيلي، كورزاوا.

الوسط: رويز، فيتينيا، أوجارتي، زاير إيمري، سولير، دانيلو، ندور.

الهجوم: كولو مواني، باركولا، عثمان ديمبلي، جونسالو راموس، ومبابي.

الخليفي وميسي ..

على صعيد آخر ، كشف ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقف الأرجنتيني ميسي مع ناديه السابق، بعد تتويجه الأخير بمونديال قطر مع منتخب الأرجنتين.

كان ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، سبق وأن أكد خلال تصريحات صحفية أخيرة أنه لم يحظ بالتقدير الكافي مع ناديه عقب التتويج بالمونديال، على عكس ما تم مع باقي لاعبي المنتخب في أنديتهم الخارجية.



وفي هذا الإ\طار، قال الخليفي، خلال تصريحات نقلتها الصحف الفرنسية، اليوم الأحد، إن ميسى نال أنواع التقدير كافة، وتم الاحتفال به بشكل مصغر في المران، لكننا في الأخير نادٍ فرنسي والتتويج بالمونديال جاء على حساب منتخب فرنسا، وبالتالي من غير المنطقي أن يتم إقامة حفلة كبرى له.

وواصل ، ميسي لاعب كبير حتى الآن واحترام ما قدمه مع باريس ومنتخب بلاده في مونديال قطر أمر واجب.