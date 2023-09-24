أنهى حياة جاره .. حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة إنهاء حياة جاره بسبب خلافات الجيرة بأسيوط.



كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بأسيوط تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (عامل – مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بكسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم.



وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل - مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام عصا تخلص منها وذلك لوجود خلافات جيرة سابقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بلاغا من وزارة النقل بناءً على إخطار منظومة شكاوى مجلس الوزراء من (ربة منزل – مقيمة بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بأنها حال تواجدها بمحطة سكك حديد بنها بالقليوبية صحبة (أطفالها ، سن 17 و 13 و 6 ) تمكنوا من استقلال القطار دونها وطلبت المساعدة فى العثور عليهم، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من العثور عليهم بمحطة سكك حديد القاهرة ، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتم تسليمهم إلى والدتهم والتى تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإستغاثتها وإعادة أطفالهم .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .







