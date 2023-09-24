مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مارسيليا

يبحث المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان عن تحقيق الفوز في كلاسيكو الدوري الفرنسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمرالمسابقة.

ويقدم البي أس جي مستويات متذبذبة خلال الموسم الحالي، على الرغم من الانتدابات القوية التي أبرمها الفريق الباريسي.

وتشهد مواجهات باريس سان جيرمان ومارسيليا إثارة ومتعة كبيرة، مما يجعل موقعة اليوم على صفيح ساخن، خاصة وأن الفريقين يبحثان عن الفوز.

تشكيل باريس سان المتوقع أمام مارسيليا

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ماركينيوز، سكرينار، حكيمي، لوكاس هيرنانديز.

الوسط: يوجارتي، فيتينيا، إيمري.

خط الهجوم: مبابي، كولو، عثمان ديمبلي.

موعد كلاسيكو باريس ومارسيليا

ومن المقرر أن ينطلق كلاسيكو الدوري الفرنسي في تمام الساعة 9:45، في المباراة التي يستضيفها ملعب "حديقة الاَمراء".

القنوات الناقلة

تُذاع الموقعة المرتقبة بين باريس ومارسيليا عبر قناة beIN Sports HD 1، وتعد شبكة "بين سبورتس" أحد الشبكات التي حصلت على حقوق الدوري الفرنسي خلال السنوات الماضية.

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