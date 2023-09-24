لوتس إميرا.. المواصفات الكاملة لأحدث سيارة رياضية فاخرة تنطلق في مصر

وتعد السيارة LOTUS EMIRA باكورة طرازات العلامة هي البريطانية التي يتم إطلاقها في مصر، وتتميز هذه السيارة بأنها الأكثر ابتكاراً على الاطلاق حيث تجمع بين الأداء الرياضي المتفوق والتصميم الرائع.

وتأتي السيارة إيميرا V6 بمحرك V6 بقوة استثنائية 400 حصاناً، مما يضمن توفير أداء رياضي استثنائي وسرعة مذهلة، ويجمع تصميمها الأنيق بين الجمال والوظائف العملية، مما يجعلها سيارة فاخرة تجمع بين الأناقة والقوة، حيث أنها مزودة بقدرات تقنية متقدمة، ونظام فرامل متطور، لضمان أداءً استثنائياً أكثر استقراراً على الطريق، كما يتميز التصميم الداخلي للسيارة بطابعه الخلاب، حيث يأتي بجلد الكانتارا وبأكثر من لون، ويجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يوفر تجربة قيادة مميزة لعشاق السيارات الفاخرة والرياضية.

تتسارع السيارة من وضع السكون حتى 100 كم/ س خلال 4.5 ثانية تقريبا، وتبلغ سرعتها القصوى 290 كم/س محددة الكترونياً.

وكذلك تعتمد السيارة على نسخة أخرى من المحركات، حيث تعمل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 360 حصان، عزم أقصي 430 نيوتن.

تتمتع لوتس اميرا Lotus Emira بباقة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها: وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل، ونظام الكشف عن النقاط العمياء، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية التي تفيد أثناء الرجوع إلى الخلف.

بالإضافة إلى مساعد تغيير المسار وخاصة على الطرق السريعة، ونظام منع التصادم الأمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام لمراقبة ضغط العجلات، وغيرها.

كما يتميز التصميم الداخلي للسيارة بطابعه الخلاب، حيث يأتي بجلد الكانتارا وبأكثر من لون، ويجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يوفر تجربة قيادة مميزة لعشاق السيارات الفاخرة والرياضية.

وتأتي داخلية السيارة الرياضية لوتس جديدة ضمن اصدار First Edition مع لوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة، و شاشة وسطية حجم 10.25 إنش لنظام الترفيه والمعلومات تعمل باللمس يدعم ابل كار بلاي و اندرويد اوتو.

وتعد لوتس علامة تجارية فاخرة ومتفردة تجسد روح السيارات الرياضية عالية الأداء، والسيارات الكهربائية العصرية، وتكنولوجيا السيارات المتطورة.