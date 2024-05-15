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المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخين تجاه سديروت وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخين تجاه سديروت وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

دوت صفارات  الانذار في سديروت ومستوطنات غلاف غزة الشمالي بالتزامن مع اطلاق المقاومة الفلسطينية لرشقة صاروخية من شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه سديروت.

 

القسام تنصب كمين في مخيم جباليا وتقتل ما لا يقل عن 12 جندي

أعلنت كتائب القسام تنفيذها عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، استهدفت فيها جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" .

وأكدت القسام،  أنه بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.


 

 

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