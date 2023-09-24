تعليق مرصد الأزهر على اختطاف ٢٤ طالبة شمال غرب نيجيريا

اختطفت ٢٤ طالبة في ولاية "زامفارا" الواقعة شمال غرب نيجيريا، الجمعة الماضية، حيث قام مسلحون بإطلاق النار صوب السكن الجامعي.

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه وفق مصادر إخبارية فإن عدد المختطفين يرجح أن يكون ٣٥ شخصًا بينهم أحد أفراد الحراسة و١٠ أفراد من عمال البناء الذين كانوا نائمين في ملجأ مؤقت عند بوابة جامعة جوساو الاتحادية، وقد أكد شهود عيان أن قوات الأمن تمكنت من إنقاذ ٦ طالبات.

مرصد الأزهر يحذر من عودة سيناريو اختطاف الفتيات

جدير بالذكر أن ولاية زامفارا شهدت عام ٢٠٢١ عملية اختطاف واسعة لأكثر من ٣٠٠ فتاة من إحدى المدارس الحكومية. وتشهد نيجيريا بين حين وآخر عمليات مشابهة تستهدف الفتيات على الأخص.

وحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من عودة سيناريو اختطاف الفتيات إلى الواجهة، حيث كان هذا الأسلوب المتبع أحد أسباب تعاظم خطر إرهاب جماعة بوكو حرام في نيجيريا ومنها انطلقت للتمدد في غرب إفريقيا بشكل عام؛ لذا يطالب المرصد بضرورة بذل الجهود لتحرير الفتيات اللاتي لا ذنب لهن إلا أنهن أردن بناء أنفسهن بالعلم طامحات في مستقبل مشرق لهن ولمجتمعهن.