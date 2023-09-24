تمرد في لندن وعشرات الضباط يرفضون حمل السلاح

أعلن عشرات الضباط في لندن، اليوم الأحد، رفضهم الخروج بدورية مسلحة في حالة من التمرد، وذلك بعد توجيه تهمة القتل العمد إلى زميل لهم، مؤكدين أنه تصرف وفق الإجراءات المتبعة.

ويأتي ذلك بعدما وجه القضاء البريطاني تهمة القتل العمد إلى ضابط أشير إليه باسم رمزي هو (NX121)، وذلك على خلفية قتل شاب أسود بالرصاص في سبتمبر من العام الماضي.

وقتل كريس كابا (24 عاما) في جنوب شرقي لندن، من جراء إطلاق النار على الزجاج الأمامي لسيارته، أثناء مطاردته من قبل عناصر الشرطة البريطانية.

ورغم توجيه تهمة القتل إلى الضابط، إلا أنه حصل على كفالة مشروطة، ويتوقع أن يخضع للمحاكمة العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، الأحد، قال أكثر من 70 ضابطا من عناصر الشرطة في لندن، إنهم يحتاجون وقتا للتفكير فيما إذا كانوا سيستمرون أم لا في حمل السلاح، نظرا لأن زميلهم يواجه تهمة القتل العمد.

ورفض آخرون الخروج في دوريات مسلحة منتظمة وفضلوا البقاء في مراكزهم، وذكر فريق ثالث أنهم سيتحركون فقط في حالة الطوارئ.

قرار بالتخلي عن واجباتهم المسلحة

وقالت شرطة العاصمة في بيان لها إن الضباط المسلحين يشعرون من أن توجيه اتهام للضابط من قبل الادعاء "يشير إلى تحول في الطريقة التي سيتم بها الحكم على القرارات التي يتخذونها في أصعب الظروف".

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "اتخذ عدد من الضباط قرارًا بالتخلي عن واجباتهم المسلحة أثناء فحص موقفهم. وقد زاد هذا العدد خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأضاف "نحن نجري مناقشات مستمرة مع هؤلاء الضباط لدعمهم والفهم الكامل للمخاوف الحقيقية التي لديهم."

وأضافت شرطة العاصمة أن لديها "شرطة كبيرة تحمل السلاح، وما زال لدينا ضباط مسلحون في جميع أنحاء لندن وكذلك في مواقع أخرى بما في ذلك البرلمان والمباني الدبلوماسية والمطارات وما إلى ذلك".

إعادة التذاكر الزرقاء

وقبل توجيه التهمة للضابط، الأسبوع الماضي، أعاد 5 عناصر فقط من الشرطة البريطانية، يُعتقد أنهم من الزملاء المقربين للضابط المتهم "التذاكر الزرقاء" إلى مسؤوليهم، وهو مصطلح يعني رخصة حمل السلاح الناري.

والتقى قادة كبار في الشرطة البريطانية، من بينهم قائد شرطة لندن، مارك رولي، بالضباط المتمردين، لمناقشة تداعيات قرار إدانة زميلهم بالقتل.

وقال بيان صادر عن شرطة لندن: "إن عددا من الضباط اتخذوا قرار التخلي عن المهام التي تقتضي حمل السلاح، بينما يدرس آخرون القيام بالأمر نفسه، والعدد الرافض لهذه المهام زاد خلال الساعات الـ 48 الأخيرة".

ونبهت شرطة لندن القوات الأمنية في المناطق المجاورة بشأن ما يحدث، وقالت إنها تطلب المساعدة وفقا لنظام المساعدة المتبادلة في حالة ظهور مشكلة ما.

وذكرت "الغارديان" أن عناصر الشرطة المسلحة في لندن التي تؤمن المطارات والمقرات الملكية والبعثات الدبلوماسية والبرلمان لن تتأثر بما يحدث.

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