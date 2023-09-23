احتجاجات في بريطانيا تطالب بعودة انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي

خرج مئات الأشخاص في لندن، اليوم السبت، للاحتجاج مطالبين بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك وهم يلوحون بأعلام الاتحاد، بحسب صحيفة الجارديان.



تجمعت مسيرة العودة الوطنية (NRM) بالقرب من هايد بارك وكان من المقرر أن تبلغ ذروتها في ساحة البرلمان، إذْ أطلق سائقو السيارات الداعمون أبواقهم.

رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الطريق للعودة إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا" و"انضموا مجددًا".

تدعم حركة المقاومة الوطنية العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الذى غادرته بريطانيا بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء عام 2016.

تم التفاوض على اتفاق الخروج فى عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، ودخل حيز التنفيذ في عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة في عام 2025.

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