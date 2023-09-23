عاجل
"احترمي لفظ التشهد".. احتفال أنغام باليوم الوطني السعودي يضعها في مأزق مع الجماهير النمنم يهاجم طالبي الضمانات لعقد الانتخابات الرئاسية.. احترام اختيار الـ 100 مليون ضرورة
الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

احتجاجات في بريطانيا تطالب بعودة انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي

احتجاجات في بريطانيا
احتجاجات في بريطانيا

 خرج مئات الأشخاص في لندن، اليوم السبت، للاحتجاج مطالبين بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك وهم يلوحون بأعلام الاتحاد، بحسب صحيفة الجارديان.
 

txt

بريطانيا ترفض التعليق على استخدام أوكرانيا صواريخ ستورم شادو

txt

بريطانيا تُبدي استعدادها لدعم أوكرانيا لـ"سنوات" ضد روسيا

 تجمعت مسيرة العودة الوطنية (NRM) بالقرب من هايد بارك وكان من المقرر أن تبلغ ذروتها في ساحة البرلمان، إذْ أطلق سائقو السيارات الداعمون أبواقهم.

 رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الطريق للعودة إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا" و"انضموا مجددًا". 

 تدعم حركة المقاومة الوطنية العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الذى غادرته بريطانيا بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء عام 2016.

 تم التفاوض على اتفاق الخروج فى عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، ودخل حيز التنفيذ في عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة في عام 2025.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا..

مواد متعلقة

خواء خطاب «بريطانيا العالمية»

تفاصيل ترشيح بريطانيا لتكون مقرًا رئيسيًا لمقاتلات المستقبل

سوناك يستعد لخفض بعض التزامات بريطانيا المناخية

روسيا تُدين رغبة بريطانيا وألمانيا وفرنسا في انتهاك الاتفاق النووي الإيراني
الجريدة الورقية