بريطانيا ترفض التعليق على استخدام أوكرانيا صواريخ ستورم شادو

رفض نائب وزير الخارجية البريطاني، طارق أحمد، تأكيد أن أوكرانيا هاجمت مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول في القرم بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت.

وقال أحمد ردًا على طلب للتعليق على المعلومات التي تفيد بأن أوكرانيا استهدفت مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول في القرم بصواريخ "ستورم شادو": "مثل أي دولة ذات سيادة، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها. وبريطانيا تدعم أوكرانيا ذات السيادة".

ولم يستجب أحمد لطلب التأكيد على استخدام مثل هذا النوع من الصواريخ.

وشنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستبول بجمهورية القرم.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" نقلاً عن مصدر في القوات الأوكرانية أن كييف استخدمت صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لمهاجمة مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول بجمهورية القرم الروسية.

مسؤول أوكراني ينفي وجود خطط في حال خفض المساعدات الأمريكية

صرح "أليكسي دانيلوف" سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، بأن سلطات بلاده لم تُناقش أي خطط طوارئ في حال خفض المساعدات الأمريكية المُقدمة لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، صباح اليوم السبت

وخلال رده على سؤال حول ماذا ستفعل أوكرانيا إذا قطعت الولايات المتحدة المساعدات، أضاف دانيلوف، في مقابلة مع شركة PBS التلفزيونية الأمريكية: "لا يمكننا أن نقول إن لدينا أي مناقشات منفصلة حول نوع ما من الخطة البديلة. ليست لدينا الرغبة في الانخراط في أي مناقشات مجردة".