الأحد 24 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

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تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين.


أكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكرى مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة.

فيما أشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى بالدور المحورى التى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار والتوازن بالمنطقة ، معرباً عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى.


وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد إلتقى الأدميرال روب باور والوفد المرافق له وتناول اللقاء علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية ،حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
 

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