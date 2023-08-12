السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفريق أول محمد زكي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاع

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

 

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من دعم لا محدود خلال سنوات عملهم ساعدهم على العمل بكل إخلاص وتفانى مشيراً إلى أنهم نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه لتظل القوات المسلحة دائماً نموذجاً للعطاء للوطن جيلاً بعد جيل.


ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة.

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجاً يُحتذى به فى الإنضباط والإلتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته ، مشيرًا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التى تحرص عليها القوات المسلحة التى ستظل بعطاء وتضحيات رجالها تدافع عن الوطن وتذود
عن مصالحه العليا.

كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى توفير المناخ الملائم لإستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفانى وإخلاص وحب للوطن.
 

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