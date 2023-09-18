عاجل
استشهاد 9 من ضباط وافراد القوات المسلحة في انقلاب ناقلة محملة بالذخيرة
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع المجر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 التقى الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، السيد كريشتوف سالوى بوبروفنيسكى، وزير دفاع المجر والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.


 آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية:


 تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

 وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع دولة المجر فى ظل ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من تطور خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك مستقبليًا. 

 من جانبه أكد وزير الدفاع المجرى حرص بلاده على دعم سبل التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى المجالات كافة.

  حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير المجرى والملحق العسكرى لدولة المجر بالقاهرة.

مواد متعلقة

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة إلى الشعب الليبى براً وبحراً

وزير الدولة للإنتاج الحربي يوجّه بتطبيق مبادئ الحوكمة بالقطاعات كافة

مصر ترسل مساعدات إنسانية للشعب الليبي الشقيق

تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023)

لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون المراكز الأولى فى بطولتى أفريقيا للخماسي الحديث والكاراتية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنظيم التدريبات على ادارة الأزمات والكوارث

احتفالية بمناسبة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى
الجريدة الورقية