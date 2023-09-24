كلاسيكو فرنسا.. باريس سان جيرمان يواجه مارسيليا على صدارة الدوري

تترقب جماهير الكرة الفرنسية كلاسيكو الدوري الفرنسي، والذي يجمع باريس سان جيرمان بنظيره مارسيليا، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الفرنسي.

ومن المتوقع أن يشهد كلاسيكو فرنسا أجواء مثيرة وحماسية على غرار المباريات الماضية بين باريس ومارسيليا.

موعد كلاسيكو باريس ومارسيليا

ينطلق كلاسيكو الدوري الفرنسي في العاشرة إلا ربع "9:45"، في المباراة التي يستضيفها ملعب "حديقة الاَمراء".

القنوات الناقلة

تُنقل المواجهة المرتقبة على قناة beIN Sports HD 1، وتعد شبكة "بين سبورتس" أحد الشبكات التي حصلت على حقوق الدوري الفرنسي خلال السنوات الماضية.

ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل بريست ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، فيما يحل نيس وصافة المسابقة بـ 12 نقطة، وموناكو ثالث الترتيب بـ 11 نقطة، بينما يأتي مارسيليا في المركز الرابع بـ 9 نقاط، وباريس سان جيرمان خامسًا بـ 8 نقاط.

ترتيب الدوري الفرنسي

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