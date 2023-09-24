قبل صدام الأهلي وسان جورج.. الفرق الإثيوبية "نذير شؤم" للأحمر

ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء مرتقب بين الأهلي ونظيره سان جورج الإثيوبي، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ولا تعتبر مباراة اليوم هي الأولى للفرق الإثيوبية مع الأهلي، بل سبق والتقي المارد الأحمر مع أكثر من فريق إثيوبي، ولكن المفارقة أنه غالبًا ما كانت نذير شؤم للمارد الأحمر.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق الإثيوبية:

بداية صدام الأهلي مع فرق إثيوبيا كانت في عام 1991، وذلك حين وقع الأهلي ضد داشن بير، وتأهل الأهلي مباشرة بعد انسحاب نظيره الإثيوبي في دور ثمن النهائي.

وفي عام 1998 التقي الأهلي مع فريق البن الإثيوبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وودع حينها البطولة بعدما تعادل الفريقان في إثيوبيا بهدف لكل منهما، وتعارضت مباراة الإياب مع بطولة النخبة العربية التي يشارك فيها الأهلي، فقرر حينها المدير الفني الألماني راينر تسوبيل خوض المباراة بالبدلاء وتعادل (2-2) في القاهرة، ليتأهل الفريق الإثيوبي في مفاجأة كبيرة.

والتقي الأهلي مرتين مع البن الإثيوبي في نسخة 2012 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتمكن الأحمر من إقصائه بعدما انتهي اللقاء الأول بالتعادل السلبي في إثيوبيا، والفوز في القاهرة بثلاثية دون رد.

كما التقي الأهلي بفريق جيما الإثيوبي في عام 2019، وتمكن من إقصائه بالفوز في القاهرة بهدفين دون رد والخسارة في إثيوبيا بهدف نظيف.

كيف أصبحت الفرق الإثيوبية نذير شؤم للأهلي؟

أصبحت الفرق الإثيوبية نذير شؤم للأهلي باعتبارها كانت ندًا قويًا للمارد الأحمر في تاريخ مواجهاته الـ6 السابقة، حيث لم يستطع الأهلي تحقيق الفوز عليها سوى في مباراتين، بينما خسر مباراتين وتعادل مرتين أيضًا.

وخلال مشوار البطولة بعد مواجهة الفرق الإثيوبية، خسر الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، بعد توديعه للبطولة مرتين من ربع النهائي، وتوديعه البطولة مرة من الدور التمهيدي على يد فريق البن الإثيوبي.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج والقناة الناقلة:

من المقرر أن تنطلق صافرة لقاء مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في تمام الثامنة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

وتُذاع مباراة الأهلي وسان جورج على قناة أون تايم سبورتس 1.

قائمة الأهلي لمباراة سان جورج الإثيوبي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم.

في خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد الضاوي كريستو - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.

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