توتنهام واَرسنال.. تشكيل السبيرز المتوقع أمام الجانرز

يستعد توتنهام بقوة لمواجهة اَرسنال في مواجهة قوية اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني لتوتنهام بالقوة الضاربة أمام اَرسنال في المباراة التي يتوقعها العديد من عشاق البريميرليج بالقوة والإثارة.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام اَرسنال

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، روميو، فان دين فين، ديستيني أودوجي.

الوسط: سار، بيسوما، ماديسون.

الهجوم: ريتشارليسون، هيونج مين سون، ديان كولوسيفسكي.

يحتل توتنهام المركز الثاني بترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، فيما يأتي الجانرز في المركز الثالث بنفس رصيد السبيرز.

وتصب الأهداف المسجلة في صالح توتنهام، بينما يأتي ليفربول نفس الترتيب بهذا الرصيد من النقاط.

الجدير بالذكر أن موقعة اَرسنال أمام توتنهام تنطلق في الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الإمارات".

بينما تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي طيلة السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بعدما حقق الفوز في الست جولات الماضية.