الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باتشيكو مرشحا لتدريب مارسيليا الفرنسي

باتشيكو
باتشيكو

تحدث أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرب رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو من بيراميدز.

 وقال حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك، صحيفة أوجوجو البرتغالية تؤكد: باتشيكو مرشح لتدريب مارسيليا الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية برتغالية أن "جايمي باتشيكو" المدير الفني لنادي بيراميدز، تم وضع اسمه على قائمة المرشحين لتدريب نادي مارسيليا الفرنسي".

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة أوجوجو البرتغالية: باتشيكو مرشح لتدريب مارسيليا الفرنسي".

ويلتقي نادي بيراميدز مع نظيره البنك الأهلي غدا " الاثنين في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز .

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