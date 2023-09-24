المظاهرات تتواصل في إسرائيل ضد التعديلات القضائية: أنقذونا من نتنياهو (فيديو)

نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء إسرائيل “الأراضي الفلسطينية المحتلة” للأسبوع الـ38 على التوالي، منددين بسياسات الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل.

كانت مدينة تل أبيب الساحلية مركزًا لاحتجاجات يوم السبت التي انتقد فيها المتظاهرون السياسات المتطرفة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بما في ذلك خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

وبحسب المنظمين، فقد جرت المظاهرات في حوالي 150 موقعًا في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بما في ذلك مدينة حيفا.

وجاءت احتجاجات هذا الأسبوع في أعقاب خطاب نتنياهو في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واتهم المتظاهرون نتنياهو بالفرار إلى الولايات المتحدة لتجنب قضايا الفساد المرفوعة ضده وكذلك الاحتجاجات الحاشدة التي أثارها ما يسمى بمخطط الإصلاح الشامل.

متظاهرون يرتودن قمصانا مكتوبا عليها أنقذونا من نتنياهو

وفي تل أبيب، ارتدى المتظاهرون قمصانًا كتب عليها "أنقذونا من نتنياهو" ورفعوا لافتات كتب عليها "وزير الجريمة".

وسادت الاضطرابات والاحتجاجات الحاشدة المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي خطط أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.

وأعلنت حكومة نتنياهو في 4 يناير عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.