إسرائيل تهنئ السعودية باليوم الوطني الـ93 للمملكة

وجهت إسرائيل، اليوم السبت، تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ93 الذي تحتفل به اليوم.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا بحلول اليوم الوطني الـ93".

وأضافت "يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار.. مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة".

وتأتي هذه التهنئة بعد التصريحات التي أدلى بها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام الماضية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن المملكة تقترب كل يوم من اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

احتفالات اليوم الوطني

وفي سياق متصل، عاشت كل مدن السعودية، اليوم، احتفالات اليوم الوطني 93 عبر العديد من البرامج والفعاليات، وخرج الكثير من الأسر والأطفال إلى المنتزهات والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودي، وحاملين عبارات (هي لنا دار).

وأقيمت عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى العروض الفلكلورية والألعاب الحركية، كما ضمت الفعاليات منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.

ويمثل اليوم الوطني مناسبة عظيمة تتجدد ذكراها في قلوب السعوديين، حين وحد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، المملكة العربية السعودية، وبنى الدولة التي رسّخت ركائز وقيم العدل والمساواة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية موعد إجازة اليوم الوطني للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضحت أن إجازة اليوم الوطني 2023 للقطاعين الخاص وغير الربحي، ستكون السبت 8 ربيع الأول 1445هـ، الموافق 23 سبتمبر 2023م.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن الإجازة تأتي وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنظيمية لنظام العمل، مشيرة إلى أنه على كل صاحب عمل، التقيد بما ورد من الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنظيمية لنظام العمل.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قد أصدر تعميماً للجهات الحكومية التي تطبق على منسوبيها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تضمن ثلاثة تعديلات على إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس.

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