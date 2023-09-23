ترقبوا| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات إلكترونيًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأغلقت وزارة التعليم العالي باب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد في السابعة مساء يوم الأربعاء الماضي أمام طلاب الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات"، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية".

وبعد إتاحة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات يمكن للطلاب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر للتحويل إلى الجامعة الأقرب جغرافيًا في المنطقة (أ).

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتنشر وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات بعد اعتمادها من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإعلانها رسميًا.

ويتطلب معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات على موقع التنسيق الإلكتروني كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري وكتابة الكود التأكيدي ثم اختيار إظهار النتيجة.

لمعرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات بعد ظهورها على الرابط الرسمي (اضغط هنا) .

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

١. موقع التنسيق يتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في أى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

٢. يتيح لك موقع التنسيق قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

٤. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (هذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر ، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

بالنسبة لطلاب شهادات الثانوية الفنية ثلاث أو خمس سنوات: يتم تحديد المنطقة الجغرافية (أ) في التوزيع الجغرافي بأنها المنطقة التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية الفنية.

يسمح بتحويل الطلاب المستجدين (المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعي 2021/2022) بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب أو تحويل للبرامج الجديدة أو بسبب النقل الإداري أو تحويل الحالات المرضية طبقاً للقواعد المعمول بها في العام الجامعي الماضي 2020/2021 على النحو التالي:

2- يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

2- لا يجوز التحويل بين الكليات التي يكون القبول بها والترشيح لها على أساس القبول الإقليمي.

2- يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الالكتروني بنسبة 10 % من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل ، للشهادة الثانوية الفنية ، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط. وينتهي عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات.