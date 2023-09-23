السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الامور عبر محرك البحث"جوجل"، عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية وذلك مع قرب إعلانها وانتهاء التنسيق.

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وقد بدأ موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 4 سبتمبر، استقبال تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، للحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية:

 يمكن الدخول على اموقع التنسيق الالكتروني من خلال الرابط https://nategafany.emis.gov.eg/

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح

وضع الرقم السري الخاص بالطالب

 يحصل  الطالب على النتيجة فورًا بعد اعلان الوزارة 

خطوات تسجيل الرغبات 


كتابة رقم الجلوس المسجل في الشهادة الحاصل عليها
تحديد نوع المؤهل صناعي أو زراعي أو تجاري
تحديد نظام الدراسة سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات
كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح
الضغط على مفتاح "نعم" وتأكيد صحة البيانات المسجلة عبر الموقع
يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها.
طباعة الرغبات حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.
الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات قبل غلق الموقع.

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