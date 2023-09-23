حكاية الأهلي مع المركز الثالث ببطولات العالم

بعد تأهله للمنافسة على برونزية كأس العالم لكرة السلة

تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بعد خسارة فريق إجنايت الأمريكي أمام فرانكا البرازيلي في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم السبت، ليحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى ويتأهل لخوض مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مع ثانى المجموعة الثانية بالبطولة.

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ومع اقتراب الأهلي من حصد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، في أول مشاركة له في البطولة، ترصد بوابة الوفد في هذا النقرير حكاية الأهلي مع المركز الثالث في بطولات العالم، حيث شارك الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة القدم، وكأس العالم للأندية لكرة اليد، وأخيرا كأس العالم للأندية لكرة السلة.

الأهلي يحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم 3 مرات

شارك فريق كرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 8 مرات ليصبح ثاني أكثرِ الأندية مشاركةً في البطولة خلف أوكلاند سيتي الذي شارك بالبطولة 10 مرات.

وحقق فري قكرة القدم بالأهلي المركز الثالث في 3 مشاركات بكأس العالم للأندية عام 2006،2020 ، 2021.

الأهلي وصيف كأس العالم لكرة اليد

وشارك الأهلي في كأس العالم لكرة اليد من قبل 4 مرات، ونجح في عام 2007 في التأهل للمباراة النهائية إلا أنه خسر اللقب وتوج بالميدالية الفضية بعدما احتل المركز الثاني كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

الأهلي وحلم برونزية كأس العالم لكرة السلة

وحجز الأهلي مكانا في مباراة المركز الثالث بكأس العالم لكرة السلة، والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة صباح غدا الأحد، وينتظر الأهلي مواجهة الخاسر من مباراة جولدن بولز الصيني و بون الألماني والتي ستنطلق بعد قليل.

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