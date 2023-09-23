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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجهن سبورتنج في بطولة منطقة القاهرة

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدا بالنادي الأهلي  نظيرتهن بفريق سبورتنج اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في الرابعة عصرا، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة المنطقة.
ويعقد المدير الفني محمد عادل، محاضرة فنية للتأكيد من  خلالها على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في مباراة أمس أمام فريق 6 أكتوبر بنتيجة 43-24، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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