السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

يوفنتوس وساسولو في
يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

يلتقي فريقا يوفنتس ونظيره ساسولو، مساء اليوم، فى المبارة التى تجمعهما بستاد مايي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

txt

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

txt

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة.. جيرو يطارد لاوتارو

موعد مباراة ساسولو و يوفنتوس بالدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة المواجهة المرتقبة بين ساسولو ضد يوفنتوس في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة ساسولو و يوفنتوس ب الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي، عبر قنوات 

ـ AD SPORTS Premium 1 
ـ Sky Sport Calcio 1
ـ Match Football 1

الجريدة الورقية