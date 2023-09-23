موعد مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

يلتقي فريقا يوفنتس ونظيره ساسولو، مساء اليوم، فى المبارة التى تجمعهما بستاد مايي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ساسولو و يوفنتوس بالدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة المواجهة المرتقبة بين ساسولو ضد يوفنتوس في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة ساسولو و يوفنتوس ب الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي، عبر قنوات

ـ AD SPORTS Premium 1

ـ Sky Sport Calcio 1

ـ Match Football 1