ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة.. جيرو يطارد لاوتارو

تقدم "بوابة الوفد" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة من بطولة الكالتشيو، التي اختتمت مبارياتها أمس الأحد، حيث يتصدر الثنائي إنتر ميلان وإيه سي ميلان جدول ترتيب المسابقة بفارق الأهداف للنيراتزوري.

جدول ترتيب الهدافين بالكالتشيو

ويتصدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي حيث سجل هدفين في فوز فريقه أمام فيورنتينا برباعية دون دون، ليصل إلى 5 أهداف في رصيده جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وشهد جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة تغييرات في المراكز خاصة عقب خسارة نابولي حامل اللقب أمام لاتسيو بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب إنتر ميلان على فيورنتينا بأربعة أهداف بدون رد.

وفاز إي سي ميلان في الجولة نفسها على روما بهدفين مقابل هدف، في حين حقق أتالانتا فوزًا بثلاثية نظيفة أمام مونزا، على أن يتوقف قطار الكالتشيو بسبب التوقف الدولي لحين العودة في 16 سبتمبر الجاري.

وتقدم إنتر بهدف بعد مرور 23 دقيقة من عمر اللقاء سجله لاعبه ماركوس تورام لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.وسجل إنتر خلال الشوط الثاني ثلاثة أهداف عن طريق لاوتارو في الدقيقتين 53 و73 وهاكان أوجلو من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن منافسه إيه سي ميلان الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط أيضا، حيث نجحا فى الفوز بأول 3 مباريات (العلامة الكاملة).

بينما يحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل واحد، بفارق الأهداف عن ليتشي الذي يحتل المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الثالثة

لاوتارو مارتينيز: إنتر ميلان.. 5 أهداف.

أوليفيه جيرو: ميلان.. 4 أهداف.

فيكتور أوسيمين: نابولي.. 3 أهداف.

فيديريكو كييزا: يوفنتوس.. هدفين.

سيريل نجونجي: هيلاس فيرونا.. هدفين.

عبدو هروي: فروسينوني.. هدفين.

جيانلوكا ساكاماكا: أتالانتا.. هدفين.

دومينيكو بيراردي: ساسولو.. هدفين.

أندريا كولباني: مونزا.. هدفين.

أندريا بيلوتي: روما.. هدفين.

دوشان فلاهوفيتش: يوفتوس.. هدفين.

كريستيان بوليسيتش: ميلان.. هدفين.

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