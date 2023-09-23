موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يخوض فريق الكرة الأول بنادي ميلان مواجهة أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين على ستاد سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان و هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ميلان وهيلاس فيرونا اليوم، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا

وتذاع مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي عبر قنوات:

ـ AD SPORTS Premium 1

ـ Match Football 1

ـ Setanta Sports 1 Eurasia HD