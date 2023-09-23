موعد مباراة كريستال بالاس و فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يتقابل فريقا كريستال بالاس ونظيره فولهام، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب سيلهر ست بارك ضمن منافسات الإسبوع السادس من مسابقة البريميرليج لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة كريستال بالاس و فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة كريستال بالاس اليوم ضد فولهام في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم في ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس أمام فولهام

وتنقل قناة بي إن سبورت 2 مباراة اليوم التى تجمع بين كريستال بالاس ونظيره فولهام ، في بطولة الدوري الإنجليزي.

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