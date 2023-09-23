السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة كريستال بالاس و فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس وفولهام
كريستال بالاس وفولهام

يتقابل فريقا كريستال بالاس ونظيره فولهام، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب سيلهر ست بارك ضمن منافسات الإسبوع السادس من مسابقة البريميرليج لموسم 2023 ـ 2024.

 

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موعد مباراة إيفرتون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة كريستال بالاس و فولهام في الدوري الإنجليزي
ومن المقرر أن تقام مباراة كريستال بالاس اليوم ضد فولهام في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم  في ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس أمام فولهام
وتنقل قناة بي إن سبورت 2 مباراة اليوم التى تجمع بين كريستال بالاس ونظيره فولهام ، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

 

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