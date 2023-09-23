السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي
مانشستر يونايتد الإنجليزي

يخوض فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد مباراة أمام بيرنلي، مساء اليوم، بالجولة السادسة التى تجمعهما على ملعب تورف مور، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي .

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أندرية أونانا.

في خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

في خط الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ميسون ماونت. 
في الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، جارناتشو.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتقرر اقامة مباراة بيرنلي أمام مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما على ملعب تورف مور ضمن منافسات الدور يالإنجليزي.
 
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

وتذاع مباراة بيرنلي ونظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

 

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