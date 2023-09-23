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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة إيفرتون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون وبرينتفورد
إيفرتون وبرينتفورد

يلتقي فريق برينتفورد أمام نظيره إيفرتون، مساء اليوم، في الجولة الـ 6 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

موعد مباراة برينتفورد و إيفرتون في الدوري الإنجليزي
و تقام مباراة برينتفورد ونظيره إيفرتون في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم، في إطار مواجهات الجولة السادسة من البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد أمام إيفرتون
وتذاع مباراة  برينتفورد و إيفرتون عبر قناة بي إن سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة.
 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد فولهام في تمام الساعة  5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 3.

لوتون تاون ضد ولفرهامبتون في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

برينتفورد ضد إيفرتون في تمام الساعة  7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد يُقام اللقاء في تمام الساعة  10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

 

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