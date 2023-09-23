موعد مباراة إيفرتون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق برينتفورد أمام نظيره إيفرتون، مساء اليوم، في الجولة الـ 6 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة برينتفورد و إيفرتون في الدوري الإنجليزي

و تقام مباراة برينتفورد ونظيره إيفرتون في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم، في إطار مواجهات الجولة السادسة من البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد أمام إيفرتون

وتذاع مباراة برينتفورد و إيفرتون عبر قناة بي إن سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة.



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد فولهام في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 3.

لوتون تاون ضد ولفرهامبتون في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

برينتفورد ضد إيفرتون في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.