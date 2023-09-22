سيدات يد الأهلي يواجه 6 أكتوبر في بطولة منطقة القاهرة

يلتقي الفريق الأول لسيدات الكرة اليد بالنادي الأهلي بنظيره فريق 6 أكتوبر مساء اليوم الجمعة ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات منطقة القاهرة.

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ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، في السادسة مساءً، وتمثل أهمية كبيرة للفريق.

وخاض فريق سيدات اليد الأهلي مرانا قويا أمس، ركز خلاله الجهاز الفني على العديد من الجوانب الفنية والخططية؛ للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال اللقاء.

ويعقد محمد عادل، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبات؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلفة بها كل لاعبة أثناء المباراة.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق البنك الأهلي، بنتيجة 43- 16، في المباراة الماضية، ضمن منافسات منطقة القاهرة.