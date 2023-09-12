سيدات يد الأهلي يواجهن هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف فريق هليوبوليس، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في البطولة.

وشهد المران الأخير تركيزا كبيرا من جانب محمد عادل المدير الفني على العديد من الجوانب الخططية في إطار تجهيز اللاعبات لمواصلة الاستمرار في النتائج المميزة من أجل المنافسة على اللقب.

يذكر أن فريق سيدات يد الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية، على فريق الزهور بنتيجة 41-19، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وكان فريق سيدات اليد بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على الزهور بنتيجة 41-19، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى شوطي المباراة، ونجح في تحقيق الفوز بفضل خبرات لاعبات الفريق وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

وشهد الشوط الأول تفوقًا كبيرًا لـ«سيدات يد الأهلي» قبل أن ينتهي 18-7، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 41-19.

يذكر أن «سيدات يد الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على فريق مركز شباب الجزيرة بنتيجة 47-11، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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