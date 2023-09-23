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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تفوز بميداليتين في بطولات العالم

وزير الرياضة يهنئ سلمي علي بفضية بطولة العالم للباراتايكوندو بالمكسيك

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، سلمي علي لاعبة الاتحاد المصري للتايكوندو واللجنة البارالمبية، بعد تحقيق لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو الميدالية الفضية ببطولة العالم، بعد خسارتها في المباراة النهائية أمام بطلة المكسيك ١/٣.

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وتواصل بطلة مصر سلمي انجازاتها بعد الفوز بذهبية بطولة الجائزة الكبري (فئة G6) والتي اقيمت بالمكسيك لتصبح أول فتاه مصرية وعربية وأفريقية تفوز بميدالتيين فى بطولات العالم والجائزة الكبرى للباراتايكوندو.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال البارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين واعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

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