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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يهنئ الكشافة البحرية بانتخاب مجلس إدارة جديد

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة للكشافة البحرية المصرية، بعد انتخاب مجلس إدارة جديد اليوم للدورة ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٧، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

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وانعقدت الجمعية العمومية العادية للجمعية المركزية للكشافة البحرية التي يتضمنها بند إنتخاب مجلس إدارة جديد للدوره 2023/2027.


وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 1192 عضوًا، وحضر فعليًا ٦٥٦ عضوًا، وجاء مجلس الإدارة الجديد كالتالي:-
محمد سعيد أحمد رئيسًا، سعيد محمد كمال نائبًا، وأعضاء فوق السن : حسن إبراهيم بنداري، طارق يوسف كامل، وائل كمال محمود، وأعضاء تحت السن (الشباب) : محمد محمود علي، طارق محمد سباعي، منتصر حسني، محمد عبد الرحمن، ومحمد خالد.

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