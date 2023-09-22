وزير الشباب يهنئ الدكتورة هانم أمير بعد انتخابها رئيسًا للمنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بعد انتخابها لرئاسة مجلس إدارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات، للمرة الثانية لفترة جديدة مدتها 4 سنوات (2023-2027)، وتضم المنطقة الخامسة دول حوض النيل بالإضافة إلى غانا وسيراليون.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بتحقيق الدكتورة هانم أمير هذا الإنجاز المهم، بسبب تفانيها وخبرتها الواسعة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه يعكس التفوق والكفاءة المهنية التي تتمتع بها، مؤكداً علي أن هذا الفوز يسهم في تعزيز مكانة مصر في المجال الرياضي وتعزيز الدور الرياضي للمرأة، ويعزز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال مكافحة المنشطات ودعم الرياضة النزيهة.

وأضاف "صبحي" أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لمكافحة المنشطات والحفاظ على النزاهة الرياضية، وأنه سيتم تقديم كل الدعم والتعاون اللازم لمجلس ادارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات لتحقيق أهدافهما وتعزيز قضية النزاهة الرياضية في القارة الأفريقية، والارتقاء بالرياضة وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

ومن جانبها، توجهت الدكتورة هانم أمير رئيس المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات، بالشكر إلى أعضاء المنطقة الخامسة على ثقتهم التي تجسدت في إعادة انتخابها للمرة الثانية على التوالي، مؤكدةً علي أن ذلك يأتي نظرًا لثقة الأعضاء في مصر ودعمها الدائم لملف مكافحة المنشطات، وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال الدور الكبير الذي يؤديه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصه على دعم مكافحة المنشطات والتأكيد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

واوضحت رئيس المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات أن مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور حازم خميس يقدم كل الدعم للوصول للأهداف المحددة في مكافحة المنشطات، ومساعدة الدول الأفريقية من خلال اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الوطنية الأفريقية.

وحافظت هانم أمير على منصبها رئيسًا للمنطقة الخامسة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي، حيث تولت المنصب في الدورة السابقة (2019-2023).

وشهدت الانتخابات التي أجريت في القاهرة، منافسة قوية بين المرشحين، أسفرت في نهايتها عن إعادة انتخاب هانم أمير رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات.

وتستضيف مصر اجتماعات المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات يومي الخميس والجمعة الموافقان 21 و22 من سبتمبر الجاري.

