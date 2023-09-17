45 بطاقة.. حكام الدوري الإنجليزي يسجلون رقم تاريخي

كشفت شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات، عن رقم تاريخي ضمن موجهات الدوي الإنجليزي، بإشهار 45 بطاقة صفراء، وهو أكبر عدد يتم إشهاره في يوم واحد من المسابقة.

وأقيمت 7 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت جميعها بفوز أحد الفريقين ولم تنتهِ أي مواجهة بالتعادل.

وأوضحت المنصة أن البطاقات التي تم إشهارها في هذا اليوم تجاوزت الرقم القياسي السابق والذي تم تسجيله مُنذ 25 عامًا، وبالتحديد يوم 22 أغسطس، برصيد 43 بطاقة حينها.

وتتصدر لقاء بين توتنهام وشيفيلد يونايتد المشهد، بعدما شهدت أكثر عدد من البطاقات في مباريات اليوم، بـ 12 بطاقة صفراء للاعبي الفريقين.

وشهدت مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس 8 بطاقات صفراء، وهو نفس العدد الذي شهدته مباراة نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد.

وشهدت مباراة ليفربول وولفرهامبتون 4 بطاقات صفراء، ومثلها في مباراة فولهام ولوتون تاون، وأيضًا في مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بينما شهدات مباراة السيتي ووست هام 5 بطاقات.