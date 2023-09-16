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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي التي أقيمت على مدار اليوم السبت وشهدت نتائج مثيرة.

وشهدت الجولة الخامسة مواصلة مانشستر سيتي انتصاراته بفوز جديد على وست هام بثلاثية مقابل هدف وبنفس النتيجة خسر جاره مانشستر يونايتد على ملعبه من برايتون.

وفاز ليفربول على وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف كما فاز توتنهام على شيفيلد بهدفين لهدف واختتمت مباريات اليوم بفوز نيوكاسل على برينتفورد بهدف.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- مانشستر سيتي 15 نقطة.

2- توتنهام هوتسبير 13 نقطة.

3- ليفربول 13 نقطة.

4- برايتون 12 نقطة.

5- آرسنال 10 نقاط.

6- وست هام يونايتد 10 نقاط.

7- أستون فيلا 9 نقاط.

8- كريستال بالاس 7 نقاط.

9- فولهام 7 نقاط.

10- برينتفورد 6 نقاط.

11- نيوكاسل 6 نقاط.

12- نوتينغهام فورست 6 نقاط.

13- مانشستر يونايتد 6 نقاط.

14- تشيلسي 4 نقاط.

15- وولفرهامبتون 3 نقاط.

16- بورنموث 2 نقاط.

17- شيفيلد يونايتد 1 نقطة.

18- إيفرتون 1 نقطة.

19- بيرنلي بدون نقاط.

2- لوتون تاون بدون نقاط

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