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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة .. برشلونة يواجه سيلتا فيجو لاستعادة صدارة الدوري الإسباني

برشلونة وسيلتا فيجو
برشلونة وسيلتا فيجو

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفه فريق سيلتا فيجو مساء اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

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وتقام أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو على ملعب  لويس كومبانيس الأولمبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل الفريق الكتالوني الجولة الـ6 وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة جمعهم من الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وحيد أمام خيتافي بالجولة الأولي من الدوري.

علي الجانب الأخر يتواجد فريق سيلتا فيجو في المركز السادس عشر بسلم ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط .

وترغب كتيبة البارسا تحت قيادة تشافي هيرنانديز في تحقيق الفوز اليوم علي سيلتا فيجو اليوم من أجل استعادة صدارة الدوري الإسباني مؤقتا من غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الـ15 نقطة.

في سياق متصل أعلن نادي برشلونة الإسباني  مساء أمس الجمعة عن تجديد عقد تشافي هيرنانديز المدير الفني  للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى صيف 2025.

 

قائمة برشلونة لمباراة سيلتا فيجو
 

حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينا، أسترالاجا.

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، أراوخو، إنجو مارتينيز، كريستينسن، ماركوس ألونسو، كوندي.

خط الوسط: جافي، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال.

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