تشافي يكشف كواليس تجديد عقده مع برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كواليس تجديد عقد مع الكتالوني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص ببرشلونة وسيلتا فيجو: “ تمت عملية تجديد تعاقدي منذ أيام، لا أعرف متى سيتم الإعلان عنه لكن كل شيء تم”.

وأضاف تشافي: “أتيت إلى هنا في وقت صعب والكل قام بعمل جيد وفزنا بلقبين الموسم الماضي ولكن العملية مازالت مستمرة، في هذا الموسم يجب أن نكون حاسمين، أشعر بالدعم من الرئيس خاصة في الفترات الصعبة ولا يمكن أن نتوقف عن العمل للحفاظ على النجاح الذي حققناه”.

وتابع تشافي: “ البقاء في برشلونة لـ15 عاما أمر معقد للغاية فالمتطلبات هنا لا تصدق، لكنني آمل من البقاء لسنوات عديدة فأنا في منزلي وسعيد جدا، لكن الاستمرار لـ15 عاما أمر صعب للغاية”.

يذكر أن أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه للمواجهة القادمة بالدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو.

قائمة برشلونة لمباراة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينا، أسترالاجا.

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، أراوخو، إنجو مارتينيز، كريستينسن، ماركوس ألونسو، كوندي.

خط الوسط: جافي، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال.

ويستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو على ملعب "مونتجويك" ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2023-2024.