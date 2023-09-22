تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه للمواجهة القادمة بالدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو.

قائمة برشلونة لمباراة سيلتا فيجو



حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينا، أسترالاجا.

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، أراوخو، إنجو مارتينيز، كريستينسن، ماركوس ألونسو، كوندي.

خط الوسط: جافي، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال.

ويستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو على ملعب "مونتجويك" ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2023-2024.

وشهدت القائمة عودة رونالد أراوخو، بعد حصوله على التصريح الطبي، حيث غاب اللاعب عن برشلونة منذ أغسطس الماضي بسبب الإصابة.