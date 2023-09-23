رونالدو يوجه رسالة للسعودية: واحد منكم.. وأحببت هذا البلد

قاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 4/3، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر دوري "روشن" لهذا الموسم.



واستطاع رونالدو تسجيل هدفين خلال المواجهة المثيرة اليوم، مما جعله يُرجح كفة فريقه للفوز خلال موقعة الأمس.

تصريحات رونالدو

علق رونالدو على فوز فريقه على الأهلي، حيث قال:"رونالدو : لقد أحببت هذا البلد والناس طيبون هنا ، في اليوم الوطني أحب أقول أنني اصبحت واحد منكم".

بينما تطرق للحديث عن الانتقادات التي توجه إليه، والتي تطالبه بالاعتزال بعدما أصبح منتهي في عالم كرة القدم، فقال: "يقولون انني انتهيت، لكنني ما زلت أن هذا غير صحيح".

وكان رونالدو قد لعب 27 مباراة مع النصر، نجح في تسجيل 23 هدفًا، بينما صنع 6 أهداف، بعدما انتقل للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.