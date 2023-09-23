تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

يبحث مانشستر سيتي عن تحقيق انتصار جديد خلال مواجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويفكر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، في الاعتماد على المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، من أجل الاستفادة من خطورته على المرمى.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لنوتينجهام

حراسة المرمي: إيدرسون.



الدفاع: ووكر، أكانجي، جفارديول وآكي.



الوسط: رودريجو، كوفاسيتش وفودين.



الهجوم: بالمر، جريليش وهالاند.

السيتي يتصدر البريميرليج

لم يتعرض مانشستر سيتي للخسارة أو التعادل خلال المواجهات الخمسة الماضية، حيث يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما جمعهما من 5 مباريات.

فيما يأتي نوتينجهام فورست في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

موعد المباراة

يُطلق حكم المباراة صافرة بداية موقعة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في الخامسة من السبت اليوم، في القاء الذي يستضيفه ملعب الاتحاد معقل السيتزين.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث المسابقة منذ عدة مواسم.

يذكر أن المان سيتي نجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، على الرغم من المنافسة الشرسة مع منافسه آرسنال خلال الجولات الأخيرة من البطولة.